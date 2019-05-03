В Госдуме нашли способ избежать пробок перед праздниками

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил ограничить ремонт на дорогах во время государственных праздников, чтобы уменьшить количество пробок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение депутата к вице-премьеру по вопросам транспорта и связи Максиму Акимову.

Власов отметил, что наиболее сильные заторы на дорогах возникают каждый год в одно и то же время — перед праздниками. «Наиболее парадоксальным является тот факт, что дорожные работы никак не прекращаются в этот период, и огромному количеству людей приходится стоять в пробках в силу ремонта одной или даже нескольких полос движения», — написал депутат.

Он предложил ограничить ремонт полотна в первые дни праздников, чтобы люди могли свободно выехать из города. Власов попросил Акимова дать оценку этой идее.

23 апреля Акимов выступил за увеличение максимально допустимой скорости на федеральных трассах с нынешних 90 километров в час до 110. Он поручил МВД и Минтрансу до конца 2019 года проанализировать такую возможность и «провести ревизию федеральной дорожной сети», в первую очередь скоростных магистралей и дорог после капитального ремонта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!