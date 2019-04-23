В России собрались увеличить максимальную скорость на федеральных трассах

Вице-премьер по вопросам транспорта и связи Максим Акимов выступил за увеличение максимально допустимой скорости на федеральных трассах с нынешних 90 километров в час до 110, сообщает ТАСС.

Акимов отметил, что уже поручил МВД и Минтрансу до конца 2019 года проанализировать такую возможность и «провести ревизию федеральной дорожной сети», в первую очередь скоростных магистралей и дорог после капитального ремонта.

О возможном увеличении скоростного лимита на трассах сообщалось еще в декабре. Речь шла о 110 километрах в час на некоторых отрезках дорог в Псковской области и Пермском крае, а также о 130 километрах в час на участках платных трасс М-4 и М-11.

Тогда же в декабре МВД и Минтрансу было поручено подготовить предложения для поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и ужесточить наказания за нарушения ПДД. Сейчас на рассмотрении в правительстве находятся инициативы о штрафе в 500 рублей за превышение скорости на 10 километров в час, а в ГАИ планируют отменить 50-процентную скидку на оплату штрафов за частое превышение скорости и увеличить размер штрафа за превышение скорости на 20-40 километров в час.

Согласно действующим правилам дорожного движения, на дорогах вне населенных пунктов легковые автомобили могут передвигаться со скоростью до 90 километров в час, а на автомобильных трассах и платных участках — до 110 и выше.

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