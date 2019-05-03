Немецкая полиция закрыла крупный наркомагазин в даркнете

Немецкие правоохранительные органы закрыли подпольный интернет-магазин Wall Street Market и арестовали его администраторов. Об этом сообщает издание The Local.

Операция проводилась при участии Европола, полиции Нидерландов и ФБР. Трое подозреваемых были задержаны в немецких землях Гессен, Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия. У них изъяты серверы, более 550 тысяч евро наличными (около 40 миллионов рублей), крупные суммы в криптовалютах Bitcoin и Monero, а также автомобили и оружие.

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В США расследование, связанное с деятельностью Wall Street Market, повлекло аресты двух крупных поставщиков наркотиков. У них нашли миллионы долларов наличными и незаконное оружие.

Онлайн-магазин Wall Street Market действовал в анонимной сети Tor и считался одной из крупнейших площадок для торговли кокаином, героином, марихуаной и амфетаминами. Помимо наркотиков, там продавались краденые данные, поддельные документы и вредоносное программное обеспечение.

На Wall Street Market были зарегистрированы более миллиона покупателей и пять тысяч продавцов. Для оплаты использовались криптовалюты Bitcoin и Monero. Администраторы площадки получали от двух до шести процентов от суммы каждой сделки.

В 2017 году сообщалось, что власти США арестовали гражданина Франции, подозреваемого в распространении наркотиков через даркнет-площадки. 38-летний Гал Валлериус был задержан по дороге на конкурс бород, проходящий в Техасе.

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