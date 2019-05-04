Турцию задумали окончательно лишить американских истребителей из-за С-400

США могут окончательно исключить Турцию из программы производства американских истребителей F-35 из-за покупки российских систем противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, передает ТАСС.

Шанахан рассказал, что он детально обсудил возможное исключение Турции с руководством компаний Lockheed Martin и United Technologies. «Если мы не можем найти решение сложившейся ситуации, тогда нам нужно осуществлять свои планы с точки зрения их продвижения», — заявил он, добавив, что у них не должно быть «ни одного слабого места».

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По словам Шанахана, Турция не может одновременно использовать и F-35, и C-400. Несмотря на это, страна остается «стратегическим партнером» США, добавил он.

В апреле США поставили Турции ультиматум: если Анкара не откажется от С-400, Вашингтон введет против республики санкции и не будет поставлять ей истребители пятого поколения F-35. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в ответ заявил, что в этом случае Турция «найдет, где закупить истребители».

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Позже Эрдоган заявил, что Россия может передать Турции С-400 еще до июля 2019 года.

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