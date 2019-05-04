Итальянский игрок «Зенита» рассказал о поразивших его в России вещах

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о поразивших его в России вещах. Его слова приводит Sports.ru

Маркизио заявил, что ему понравились российские рестораны. «В России очень развито кулинарное искусство, и меня приятно удивило, что в заведениях работает много молодых людей, которые прекрасно готовят блюда любой кухни мира. Мне очень нравится, как здесь готовят итальянскую кухню», — отметил он.

По словам хавбека, его также удивило, что дети ходят по улицам одни. «Зимой, когда на улицах грязно и скользко, маленькие дети сами возвращаются домой, без родителей. В Италии сложно такое представить: итальянцы боятся оставлять детей одних, а еще наши дети не такие внимательные, как русские», — добавил он.

Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018-го и стал самым высокооплачиваемым футболистом Российской премьер-лиги. По данным Sports.ru, он зарабатывает пять миллионов евро в год.

До этого футболист выступал за туринский «Ювентус» и в общей сложности провел в системе клуба 25 лет. В составе команды хавбек семь раз становился чемпионом Италии.

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