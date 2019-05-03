Российский хоккеист объяснил разницу между НХЛ и КХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров объяснил, в чем видит разницу между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

По его мнению, североамериканский чемпионат интересен своей непредсказуемостью, в то время как в КХЛ «почти всегда понятно, кто лидер и кто пройдет дальше». Также Кучеров отметил, что сейчас ему нет дела до московского ЦСКА, за который он выступал до переезда в США.

Кучеров — рекордсмен НХЛ по количеству очков среди россиян. Он установил рекорд 6 апреля, набрав 128-е очко в рамках регулярного чемпионата и обойдя Александра Могильного. Бывший форвард записал на свой счет 127 очков в сезоне-1992/1993.

Клуб Кучерова вылетел в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв «Коламбус Блю Джекетс». Сейчас хоккеист находится в расположении сборной России и готовится к чемпионату мира в Братиславе.

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