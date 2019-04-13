НХЛ дисквалифицировала россиянина Кучерова

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил одноматчевую дисквалификацию за толчок соперника на борт в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во втором матче стартовой серии плей-офф Кучеров нарушил правила против Маркуса Нутиваару, за что получил удаление до конца игры. В результате россиянин не примет участия в третьем поединке противостояния, запланированном на 15 апреля.

После двух матчей серии «Коламбус» ведет 2-0. Во втором раунде плей-офф победитель этой пары встретится с «Бостон Брюинс» или «Торонто Мэйпл Лифс» (0-1 в серии).

Кучеров — самый результативный российский игрок в истории НХЛ. Он установил рекорд 6 апреля, набрав 128-е очко в рамках регулярного чемпионата и обойдя Александра Могильного. Бывший форвард записал на свой счет 127 очков в сезоне-1992/1993.

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