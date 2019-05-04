Месси предрекли карьеру до 45 лет

Президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Бартомеу поделился мнением насчет того, когда нападающий Лионель Месси завершит карьеру. Его слова приводит The Guardian.

«Кто знает, Месси способен играть и в 45 лет. Мы уверены, что он будет играть еще пять лет, но на самом деле он может играть столько, сколько захочет. Мы готовим футболистов на замену Месси, но это еще совсем нескоро. Не думаю, что этот день близок. Мы говорим игрокам, которые тренируются с ним: "Учитесь каждую минуту"», — заявил глава клуба.

По словам Бартомеу, форвард навсегда останется в «Барселоне». «Месси гений, и он демонстрировал это на протяжении многих сезонов. Он принадлежит мировому футболу, но он навсегда наш. Он человек одного клуба. Лео никогда не уйдет. Он перестанет играть, но всегда будет с нами», — подытожил функционер.

Месси выступает за каталонцев с 2004 года. 31-летний форвард является девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА. Месси пять раз признавался лучшим игроком мира по итогам года. 1 мая он забил 600-й гол за «Барселону» в матче полуфинала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» (3:0).

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