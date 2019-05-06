Huawei обеспечит исполнение «закона Яровой»

Китайская компания Huawei претендует на крупный контракт, который обеспечит исполнение «закона Яровой». Об этом «Коммерсанту» сообщили три источника на телекоммуникационном рынке.

Huawei может стать поставщиком оборудования для систем хранения данных в МТС и МГТС. Единственным оператором, который обеспечивает эти компании оборудованием, является «Норси-Транс». В течение пяти лет МТС и его дочерний интернет-провайдер закупят у компании техники на 50 миллиардов рублей. На оборудование для хранения уйдет примерно половина этой суммы, отмечает один из собеседников издания.

Технические требования к оборудованию сформировала сама «Норси-Транс». Помимо техники Huawei компания тестировала оборудование американской Western Digital и «Яхонт-УВМ» на платформе «Эльбрус» собственного производства. Гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников подтвердил проведение тестов, однако выбор поставщика комментировать не стал.

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Согласно антитеррористическим поправкам, известным как «закон Яровой», мобильные операторы и интернет-провайдеры должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио- и видеозаписи, а также иные сообщения пользователей в течение полугода, если это телефонные переговоры или смс, а интернет-сообщения — на протяжении 30 дней.

На реализацию закона коммуникационные компании потратят миллиарды рублей. По оценке Минэкономразвития, у «Яндекса» и Mail.Ru Group на это уйдет около девяти миллиардов рублей.

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