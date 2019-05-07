Турецких военных обучат в России

Турецкие военнослужащие будут обучаться эксплуатации российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в одном из военных центров на территории России, передает ТАСС cо ссылкой на военно-дипломатический источник.

Собеседник агентства рассказал, что около 100 турецких военнослужащих прибудут в Россию в конце мая. Их обучение начнется в июне и продлится около пяти месяцев. Одновременно с ними в этом же центре будут проходить обучение военные Народно-освободительной армии Китая — они начали свой курс еще в марте этого года.

«Одновременное обучение зенитчиков Китая и Турции станет беспрецедентным в истории бывшего СССР и современной России», — заявил источник.

24 апреля глава Рособоронэкспорта Александр Михеев подтвердил, что поставки систем ПВО Турции начнутся в июле этого года.

В начале апреля Вашингтон отменил поставку в Турцию оборудования для F-35 из-за приобретения С-400. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.

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