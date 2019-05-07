Жители российского региона переплатили миллион рублей за ЖКХ

В Волгоградской области прошла серия проверок по поводу начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги. Как выяснилось, жители региона переплатили за ЖКУ около миллиона рублей, сообщается на официальном портале Волгоградской области.

С начала 2019 года жилищная инспекция провела 70 проверок по контролю за платежами по ЖКУ, по итогам которых пострадавшим от необоснованных действий управляющих компаний (УК) жителям региона был сделан перерасчет на общую сумму порядка миллиона рублей.

Управляющие компании, допустившие ошибки при начислении коммунальных платежей, получили штрафы общей суммой 12,2 миллиона рублей, при этом 30 УК были лишены лицензии.

«За пять лет общая сумма перерасчета в пользу жильцов составила порядка 236 миллионов рублей, — отмечается в сообщении администрации. — Системная работа по развитию системы ЖКХ и повышению качества обслуживания жителей продолжается».

Погрешности при начислении платы за пользование услугами ЖКХ происходят в России регулярно, причем иногда коммунальщики допускают ошибки на крупные суммы. Так, в первом квартале 2019 года сотрудники пермской УК выставили местному жителю счет на два миллиона рублей. В феврале 2019-го житель Соликамска случайно обнаружил в своем личном кабинете долг в 17 миллионов рублей. В обоих случаях коммунальщики объяснили начисления сбоями в работе программного оборудования.

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