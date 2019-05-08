Луис Суарес сравнил игроков «Барселоны» с детьми

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что игроки команды выглядели детьми в момент с решающим голом в полуфинале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Слова форварда приводит Marca.

Каталонцы пропустили четвертый мяч в конце игры после паса с углового. Игроки потеряли концентрацию и упустили Дивока Ориги, который без помех отправил мяч в девятку ворот, сделав счет 4:0. В итоге «Барселона», выигравшая первый матч со счетом 3:0, вылетела из турнира.

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«В моменте с четвертым голом мы выглядели детьми», — заявил Суарес, отыгравший весь матч. Он добавил, что игрокам «Барселоны» нужно быть готовыми к критике, которая польется на них. Кроме того, уругваец сказал, что команде важно отнестись к себе привычно и выяснить, как такое поражение могло произойти.

Встреча между «Ливерпулем» и «Барселоной» прошла вечером 7 мая на стадионе «Энфилд». Хозяева играли без лидеров атаки — нападающих Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино. Несмотря на это, красные сумели разгромить соперника и во второй год подряд выйти в финал Лиги чемпионов.

Соперник «Ливерпуля» определится 8 мая. За место в финале поборются «Аякс» и «Тоттенхэм». В первом матче победу одержали голландцы — 1:0.

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