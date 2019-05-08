Российский боец UFC ответил на слова Макгрегора о грязных крысах

Российский боец UFC Майрбек Тайсумов ответил на критику ирландца Конора Макгрегора. Свое сообщение он опубликовал в Twitter-аккаунте.

Тайсумов выложил фотографию с Макгрегором и подписал ее. «МакКокаин — единственная трусливая крыса на снимке, которая только и может сидеть и плакать в углу, называя это бизнесом. Ты только и умеешь уничтожать телефоны, автобусы и кокаиновые дорожки. Ты трепло. Надеюсь, мы поговорим с тобой с глазу на глаз», — заявил он.

7 мая Макгрегор в Twitter отреагировал на возможное участие спортсменов из России на турнире UFC в Абу-Даби. Он назвал Тайсумова и других россиян командой «Мельдония» и «грязными, вонючими крысами». Позже ирландец удалил эту запись.

12 апреля стало известно, что Тайсумов принял шестимесячную дисквалификацию от Антидопингового агентства США (USADA). В пробах мочи от сентября 2018-го (после турнира UFC в Москве) были обнаружены следы запрещенного препарата. Де-факто Тайсумов к апрелю 2019-го уже отбыл наказание.

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