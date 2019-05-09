Организатора аналога «Бессмертного полка» в Киеве задержали во время шествия

Организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» (официальное название «Бессмертного полка» в Киеве) Елену Бережную задержали в ходе шествия в украинской столице. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, полиция задержала Бережную из-за наличия у нее георгиевской ленточки, которая, как и другая советская символика, на Украине запрещена. В полиции ТАСС пояснили, что попросили женщину снять ленточку, но она отказалась это сделать и при задержании вела себя агрессивно. Общественницу доставили в отделение.

В четверг, 9 мая, стало известно, что в Киеве к шествию «присоединились люди с портретами порноактрисы Саши Грей, супергероев вселенной Marvel и 40-го президента США Рональда Рейгана. Собравшиеся скандировали лозунги «Север помнит», «Армия, мова, Танос», «Валар моргулис».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что победа во Второй мировой войне — не повод «водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру» и рассказал, что украинцам удалось дистанцироваться от «кремлевского "победобесия"».

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