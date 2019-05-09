Студенткам предложили закрыть кредит за знакомство со «сладким папочкой»

Владельца сайта для знакомств красивых девушек с состоятельными мужчинами приговорили к шести месяцам заключения условно за безнравственную рекламу у стен университета в Бельгии. Об этом сообщает The Brussels Times со ссылкой на Брюссельский исправительный суд.

По материалам дела, в 2017 году норвежский бизнесмен Сигурд Ведал (Sigurd Vedal) организовал рекламную кампанию своего сайта RichMeetBeautiful. Рядом с Брюссельским свободным университетом многократно проезжала фура с билбордом «Нужен студенческий кредит? Встречайся со "сладким папочкой"!». Также на плакате содержалось обращение к студенткам.

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Судья признал бизнесмена виновным в «поощрении сексуальной безнравственности или проституции». На него наложили штраф в размере 200 тысяч евро. Материнская компания сайта для знакомств также будет обязана выплатить 240 тысяч евро, не считая дополнительный суммы за нанесенный ущерб университету.

Отмечается, что обвиняемый пожаловался в ходе слушаний, что его превратили в «козла отпущения студенческой проституции».

С 2018 года RichMeetBeautiful заблокирован в Бельгии за побуждение к проституции. По решению суда сайт конфискован.

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