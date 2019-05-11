Жоржа Сен-Пьера собрались вернуть ради «боя мечты» против Нурмагомедова

Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что работает над боем его подопечного против канадца Жоржа Сен-Пьера. Об этом он сообщил корреспонденту TMZ Sports.

По словам Абдел-Азиза, бойцы дали понять, что их противостояние станет «боем мечты». Основную проблему менеджер видит в том, чтобы определиться с весовой категорией, в которой будет проходить поединок.

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Жорж Сен-Пьер завершил карьеру в феврале 2019-го. Канадец при этом комплиментарно высказывался в адрес 30-летнего Нурмагомедова. Отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов неоднократно подчеркивал, что видит бой против Сен-Пьера одной из целей в MMA. 20 февраля 30-летний Нурмагомедов обратился к канадцу с предложением выйти в октагон.

Сен-Пьер дважды становился чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе и один раз выигрывал титул в средней весовой категории. Нурмагомедов — действующий обладатель пояса организации в легком весе. Он вернется в октагон в сентября 2019-го, чтобы защитить титул в поединке против американца Дастина Порье.

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