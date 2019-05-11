Представитель Денисова рассказал об отношениях игрока с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов отсутствует в расположении клуба из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Представитель 34-летнего хавбека Михаил Прокопец отметил, что удивлен тем, что в клубе говорят о невозможности связаться с футболистом. По его словам, между Денисовым и «Локомотивом» нет конфликта. Игрок лечится и в данный момент находится на больничном с открытой датой.

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10 мая после победы «Локомотива» над «Рубином» со счетом 4:0 генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе заявил, что с Денисовым не удается выйти на связь уже в течение двух недель. Он отметил, что ждет очной встречи с игроком.

Денисов защищает цвета железнодорожников с 2016 года. В составе москвичей он в четвертый раз в карьере стал чемпионом России. Ранее он завоевывал золотые медали первенства вместе с санкт-петербургским «Зенитом».

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