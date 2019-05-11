Игорь Денисов скрылся от «Локомотива»

Российский полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов не выходит на связь с представителями клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

34-летний хавбек отсутствовал в заявке столичной команды на матч против «Рубина», который состоялся 10 мая и завершился победой москвичей со счетом 4:0. По словам генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, официально футболист на больничном, однако фактически с игроком не могут установить связь. Денисов не появлялся в расположении команды уже две недели.

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«Для меня важнее переговорить со спортсменом, чем с любым его представителем. Глаза в глаза, чтобы понять, что происходит. Потому что сложилась странная ситуация», — подчеркнул Кикнадзе.

Денисов выступает за «Локомотив» с 2016-го. В составе железнодорожников он стал чемпионом России. До этого игрок защищал цвета московского «Динамо». Он покинул бело-голубых на фоне конфликта с тогдашним тренером клуба Станиславом Черчесовым. Денисов также ни разу не призывался в сборную России под руководством специалиста.

С 2001-го по 2013 год Денисов выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых он трижды становился чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА. С 2008-го по 2016 год футболист вызывался в сборную России. Он провел 54 игры в составе национальной команды.

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