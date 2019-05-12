Емельяненко бессвязно прокомментировал информацию о своем задержании

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал информацию о своем задержании за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Его слова приводит телеканал «Звезда».

«Глупости это все. Я дома», — заявил Емельяненко.

Сотрудники телеканала рассказали, что дозвонились до спортсмена только со второго раза. Они добавили, что сначала его речь казалась бессвязной, а в конце он грубо и резко выругался в адрес продюсера «Звезды».

О задержании Емельяненко в Москве стало известно ранее 12 мая. По информации ТАСС, он нарушал общественный порядок и распивал спиртные напитки. Спортсмен был доставлен в полицию. Позже появилось фото бойца перед задержанием. На нем он сидел на асфальте рядом с бутылкой.

У Емельяненко есть судимость. В 2015 году спортсмена признали виновным в деле об изнасиловании. В 2016-м он вышел на свободу и возобновил карьеру.

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