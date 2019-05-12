Емельяненко перед задержанием сидел на асфальте с бутылкой

Telegram-канал Baza опубликовал фото бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко перед задержанием за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Фото: Baza / Telegram

На фотографии мужчина сидит на асфальте, облокотившись на крыло машины. Рядом с ним стоит бутылка.

О задержании Емельяненко в Москве стало известно ранее 12 мая. По информации ТАСС, он нарушал общественный порядок и распивал спиртные напитки. Спортсмен был доставлен в полицию.

В марте 2019-го Емельяненко был лишен водительских прав на полтора года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования по требованию сотрудников полиции.

У Емельяненко есть судимость. В 2015 году спортсмена признали виновным в деле об изнасиловании. В 2016-м он вышел на свободу и возобновил карьеру.

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