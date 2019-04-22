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Александр Емельяненко снялся с боя из-за «противных болячек»

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Александр Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал о своем состоянии после падения с велосипеда. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Тяжеловес успокоил поклонников, отметив, что у него нет переломов. «Это просто противные болячки. Моя травма получена не от удара», — подчеркнул он. 37-летний Емельяненко объяснил, что принял решение отложить участие в поединках из-за нежелания «заливать ринг кровью».

По его мнению, кровотечение может возникнуть, даже если до полученных повреждений просто «пальцем дотронуться». «Хотелось бы, чтобы наш спорт воспринимали правильно, а не как что-то кровожадное. Или чтобы судья преждевременно остановил бой из-за кровотечения», — заключил Емельяненко.

Говоря о своем возвращении, спортсмен отметил, что готов драться «хоть сегодня». Боец рассчитывает дождаться заживления ссадин и назвал произошедшее «техническим моментом».

Ранее Емельяненко поделился в Instagram фотографией со ссадинами на лице. Спортсмен объявил, что в ходе тренировки по многоборью упал с велосипеда и вынужден отложить участие в поединках. Бой с участием россиянина должен был пройти 10 мая в рамках турнира «Битва на Волге 12». Соперником Емельяненко был выбран бразилец Луис Энрике.

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