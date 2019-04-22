Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко не примет участия в поединке на турнире в Самаре «Битва на Волге 12». Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

37-летний спортсмен провел двухчасовую тренировку на велосипеде. В своей записи он отметил, что выдержал нагрузку, однако из-за неумения кататься он разбился. Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.

Емельяненко должен был биться с бразильцем Луисом Энрике. Тяжеловес известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Российский боец мог также выступить в под эгидой Russian Cagefighyting Championship на турнире 4 мая. Однако, организация разорвала контракт с Емельяненко на фоне его ареста в Кисловодске.

В MMA Емельяненко одержал 28 побед и потерпел семь поражений. Его последний поединок с американцем Тони Джонсоном завершился вничью.

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