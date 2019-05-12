Месси настроил «Барселону» против себя

Часть футболистов «Барселоны» осталась недовольна атмосферой в команде. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, игроков не устраивает, что капитан команды Лионель Месси обладает определенными привилегиями по сравнению с другими футболистами. Форварда обвиняют в том, что его дружеские отношения с главным тренером Эрнесто Вальверде вредят коллективу.

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Отмечается, что на особом положении также находятся нападающий Луис Суарес и защитник Жерар Пике. Из-за послаблений в отношении Месси, Суареса и Пике тренер потерял авторитет среди части игроков.

9 мая издание ESPN сообщило, что руководство «Барселоны» намерено уволить Вальверде. Боссы клуба недовольны вылетом команды из Лиги чемпионов.

Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. Под его руководством каталонцы дважды выиграли чемпионат Испании. В Лиге чемпионов клуб в прошлом сезоне вылетел в четвертьфинале, уступив итальянской «Роме» по сумме двух встреч (4:1; 0:3). В этом сезоне «Барселона» выбыла в полуфинале турнира, проиграв английскому «Ливерпулю» (3:0; 0:4).

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