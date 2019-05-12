Порошенко похвастался одной из сильнейших армий в Европе

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что за время его президентства украинская армия превратилась в одну из самых сильных в Европе. Об этом глава государства написал на странице в Facebook.

Порошенко подчеркнул, что пять лет назад получил небоеспособные войска. «За эти годы мы не просто создали новую армию, мы превратили ВСУ в одну из самых сильных армий европейского континента. Теперь в распоряжении Украины есть военный потенциал, достаточный для уверенной защиты от врага», — написал политик.

8 мая Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства». В документе сказано, что такое решение обусловлено «длительной агрессией со стороны Российской Федерации». Для этого будет создана специальная рабочая группа, которая должна будет придумать систему повышения территориальной обороны.

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