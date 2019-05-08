Порошенко захотел укрепить обороноспособность Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства», сообщается на сайте администрации украинского лидера.

Такое решение объясняется условиями «длительной агрессии со стороны Российской Федерации». Для этого будет создана специальная рабочая группа, которая должна будет придумать систему повышения территориальной обороны.

Кроме того, группе предстоит подготовить предложения «по противодействию информационной агрессии против Украины», а также предложить варианты повышения уровня военно-патриотического воспитания молодежи

Материалы по теме Вся украинская рать В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал

Возглавит группу заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос. Также в состав войдут заместители министров силовых и гражданских ведомств, а также руководство Нацгвардии и Сухопутных войск ВСУ.

В марте Порошенко заявил, что украинская армия получила смертоносное оружие. Политик заверил, что страна продолжит укреплять обороноспособность, подчеркнув, что именно благодаря украинской армии, «которая противостоит российскому агрессору, Украина была, есть и будет».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!