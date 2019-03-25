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Порошенко пригрозил использовать «смертоносное оружие»

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Петр Порошенко

Украинская армия получила смертоносное оружие, заявил президент страны Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Глава государства сообщил, что на днях передал военным в Хмельницкой области более 420 единиц вооружения и техники, а также новейшие турецкие беспилотники.

«Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, в случае необходимости украинская армия умело воспользуется», — пообещал Порошенко.

Политик заверил, что Украина продолжит укреплять обороноспособность. «Ведь именно благодаря нашей армии, которая противостоит российскому агрессору, Украина была, есть и будет!» — заключил Порошенко.

В феврале украинские журналисты опубликовали расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий республики. В схемах участвовал назначенный Порошенко первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский. После этого лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала импичмента Порошенко. Возмущенные информацией о контрабанде активисты радикального «Национального корпуса» в Черкассах избили десятки полицейских, пытаясь прорваться к Порошенко, который приехал выступить на митинге.

31 марта состоятся выборы президента Украины. Лидерами предвыборной гонки являются шоумен и комик Владимир Зеленский, Тимошенко, Порошенко и основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

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