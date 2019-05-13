Британцы признали преимущества советских танков перед Chieftain

Основной боевой танк Chieftain, стоявший на вооружении армии Великобритании с 1966 по 1995 год, был уязвим для советских Т-64 и Т-72. Об этом пишет в своем блоге военный эксперт Андрей Тарасенко со ссылкой на перевод некоего британского отчета.

Из него следует, что лобовая броня Chieftain могла быть пробита подкалиберными снарядами из пушек Т-64 и Т-72 калибра 115 и 125 миллиметров соответственно с дистанции до трех километров и более. Танк также был уязвим для кумулятивных боеприпасов со всех ракурсов. Отмечается, что его защиту невозможно было улучшить при экономически обоснованных затратах.

В публикации говорится и о недостаточной удельной мощности Chieftain в сравнении с советскими машинами — 13 против 20 лошадиных сил на тонну соответственно. Кроме того, в материале указывается, что надежность и ремонтопригодность танка «оставляет желать лучшего».

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Производство Chieftain началось в 1965 году. Танк неоднократно модернизировался: на него устанавливались новые двигатели и пушки, а также новейшие системы управления огнем. Машины поставлялись на экспорт по меньшей мере в шесть стран, среди которых Иран, до сих пор эксплуатирующий эту технику.

Chieftain применялись, в частности, в ирано-иракской войне в 1980-х годах. В ходе этого конфликта британские танки сталкивались с иракскими Т-72 советского производства и несли в этих боях крупные потери.

В 1990-х Chieftain были заменены танками Challenger, которые создавались на основе одного из вариантов предшественника.

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