ПСЖ нацелился на трех игроков «Реала»

Трое футболистов мадридского «Реала» попали в сферу интересов французского «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Le Parisien.

Чемпион Франции рассчитывает усилить состав ближайшим летом и следит за тремя игроками «сливочных» — валлийским форвардом Гаретом Бэйлом, полузащитниками Иско и Тони Кроосом. Отмечается, что Кроос и Бэйл не входят в планы наставника «королевского клуба» француза Зинедина Зидана, чем и собирается воспользоваться ПСЖ.

В апреле сообщалось, что в «Реале» настроены продать 29-летнего Бэйла. На вырученные средства руководство испанцев намерено усилить состав. По информации СМИ, на продаже валлийца руководство «Реала» рассчитывает заработать 130 миллионов евро. Футболист присоединился к мадридцам в 2013-м. Тогда игрок обошелся клубу в рекордные 100 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 30-летний Кроос провел 28 матчей и не отметился забитыми мячами. Его контракт с мадридцами истекает в 2022 году. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!