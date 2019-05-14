Информация о трещинах в фундаменте АЭС «Аккую» оказалась фейком

Появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что в фундаменте строящейся в Турции атомной электростанции «Аккую», появились трещины была опровергнута компанией «Аккую Нуклеар» и в «Росатоме», которые прокомментировали слухи. Как следует из комментария заливка «первого бетона» началась 3 апреля 2018 года и закончилась 8 марта 2019 года. Работы проводились под контролем независимой инспекционной организации в сфере сооружения объектов атомной отрасли, французской компании ASSYSTEM EOS, имеющей соответствующую аккредитацию Турецкого агентства по атомной энергии — ТАЕК, а также самого ТАЕК.

Кроме того, во время работ на площадке, ТАЕК опирается на техническую экспертизу и контроль качества компании Bureau Veritas, одной из признанных мировых лидеров в сфере промышленного аудита, технической инспекции и сертификационных услуг. На подготовительном этапе бетонирования летом прошлого года отрабатывался состав бетонной смеси. Работа проводилась специализированным экспертным институтом, учитывалась специфика местных турецких строительных материалов, а также технология укладки бетона в жарких климатических условиях конкретного региона. При выполнении элементов бетонирования возможны изменения, такие как появление отверстий, расслоений, включая образование трещин, но в пределах, предусмотренных техническими нормами при бетонировании. По результатам всех работ был разработан оптимальный состав бетона, а также технология его укладки и выдержки, подчеркивается в комментарии.

Качество бетонной смеси, эффективность выбранной технологии укладки и выдержки бетона подтвердила комиссия с участием независимой инспектирующей организации ASSYSTEM. Работы были выполнены в соответствии с современными требованиями и нормами МАГАТЭ, а также национальными требованиями Турецкой Республики. В конструкцию фундаментной плиты уложено более 17000 кубических метров самоуплотняющегося бетона. По итогам всех выполненных работ, никаких трещин и не предусмотренных проектом пустот, как и технологических закладных для прокладки кабелей, в залитой фундаментной плите обнаружено не было.

