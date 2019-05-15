Львица выпрыгнула из загона и изуродовала маленькую девочку

В южноафриканском городе Хайльброн львица напала на маленькую девочку и сильно ранила ее. Об этом сообщает информационный портал IOL News.

В воскресенье, 12 мая, семья из нескольких человек отправилась на львиную ферму Weltevrede, чтобы маленький ребенок смог увидеть животных.

Отец семейства Питер де Бир (Pieter de Beer) подошел к загону со львами со своей четырехлетней дочерью Диной-Мари на руках. В этот момент молодая львица перебралась через ограждение и бросилась на них. Она вцепилась в голову ребенка и сняла с него скальп.

Дину-Мари с тяжелыми травмами доставили на вертолете в городскую больницу. Девочку ввели в искусственную кому и провели трепанацию черепа, чтобы снизить внутричерепное давление. Ее состояние оценивается как критическое. По словам Питера, дочери потребуется много времени для восстановления. Сам мужчина отделался незначительными травмами.

Директор львиной фермы Weltevrede Шарлин ван Вик (Charlene van Wyk) прокомментировала ситуацию и назвала произошедшее «несчастным случаем». Она подчеркнула, что семью попросили не подходить близко к загону. Такое предупреждение было вынесено всем посетителям парка.

В настоящий момент парк работает в обычном режиме, остальные сотрудники отказались от комментариев.

В начале мая сообщалось, что два льва напали на работника зоопарка в Германии, когда тот зашел в вольер, чтобы покормить животных. 24-летний мужчина получил серьезные ранения.

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