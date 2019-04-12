Нападение агрессивной львицы на туриста попало на видео

В южноафриканском городе Вирджиния, провинция Фри-Стейт, турист пострадал от нападения агрессивной львицы. Видео случившегося опубликовало издание Daily Mail.

Питер Нортье (Pieter Nortje) отправился с супругой Илзе (Ilze Nortje) в ЮАР отметить десятую годовщину свадьбы. Гид проводил для семьи экскурсию по территории отеля, расположенного рядом с охотничьим заказником. На кадрах, снятых Илзе, ее муж стоит у забора, за которым живут хищники, и чешет льва за ухом. В этот момент подходит белая львица, хватает Питера за руку и удерживает ее в пасти около пяти секунд.

За кадром слышны крики жены: «Он кусает его, он кусает его!»

Питера доставили в больницу города Блумфонтейн в тяжелом состоянии. Мужчина пережил септический шок.

Представитель отеля заявил, что не несет ответственности за произошедшее. «Предупреждающие знаки здесь на каждом шагу, — отметил он. — Нортье сунул руку через забор, чтобы потрогать льва. И его покусали».

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