В Кремле высказались о затягивании инаугурации Зеленского

В Москве надеются, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится «рано или поздно». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, что когда-то инаугурация нового президента состоится в какой-то момент», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Москва отвечать на новые украинские санкции, или станет дожидаться церемонии вступления избранного президента в должность.

О новых санкциях со стороны Украины стало известно в среду, 15 мая. Очередной пакет ограничений коснется отдельных видов промышленных товаров, минеральных удобрений, товаров сельского хозяйства, транспортных средств и другого.

В конце апреля Песков рассказал, что Москва уважает мнение украинцев, выраженное на президентских выборах, и считает победу Владимира Зеленского очевидной. Он отметил, что результаты голосования говорят сами за себя.

Кроме того, сообщалось, что президент России Владимир Путин будет выстраивать линию отношений с Киевом с учетом заявлений и действий победителя президентской гонки.

Дату инаугурации Зеленского утверждает Верховная Рада. По закону церемония должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального опубликования итогов выборов. В данном случае крайний срок ее проведения — 30 мая.

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