«Челси» заинтересовался бывшим тренером клуба РПЛ

Руководство «Челси» рассматривает кандидатуру испанского специалиста Хавьера Грасии на пост главного тренера команды в случае, если нынешний наставник лондонцев итальянец Маурицио Сарри покинет команду. Об этом сообщает Express.

По информации издания, Грасия, который в настоящий момент возглавляет «Уотфорд», произвел впечатление на руководство «аристократов». Испанец помог команде показать лучший результат после возвращения в Английскую премьер-лигу. По итогам сезона-2018/2019 клуб занял 11-е место в турнирной таблице.

Кроме того, Грасия впервые за 35 лет вывел команду в финал Кубка Англии, где его подопечные проиграли «Манчестер Сити». Для «Уотфорда» выступление в финале турнира стало вторым в истории.

«Челси» под руководством Сарри занял третье место в чемпионате. При этом последние пять встреч «аристократы» провели неудачно, одержав лишь одну победу. 60-летний итальянец возглавил команду летом 2018-го.

49-летний Грасия известен по работе в Российской премьер-лиге. С 2016 по 2017 год он руководил казанским «Рубином». Испанский специалист покинул клуб по окончании сезона-2016/2017, в котором казанцы заняли девятое место в чемпионате.

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