«Челси» захотел возвращения Лэмпарда

Лондонский «Челси» ищет замену нынешнему тренеру «аристократов» итальянцу Маурицио Сарри. В числе кандидатов, как утверждает Sky Sports, и бывший футболист клуба, 40-летний Фрэнк Лэмпард.

В руководстве клуба недовольны результатами команды при итальянском специалисте. 18 февраля «Челси» прекратил борьбу за Кубок Англии, проиграв «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2. 10 февраля «аристократы» крупно уступили манкунианцам (0:6) уже в чемпионате Англии.

Среди кандидатов на пост главного тренера рассматривается француз Зинедин Зидан, последним местом работы которого был мадридский «Реал». Также руководство «Челси» готово пригласить Лэмпарда. Бывший хавбек «Челси» возглавляет «Дерби Каунти». Команда занимает седьмое место в Чемпионшипе (второй по силе дивизион английского футбола).

Лэмпард защищал цвета лондонского клуба с 2001 по 2014 год. В составе «Челси» он трижды становился чемпионом Англии и завоевал кубок Лиги чемпионов. Также полузащитник является лучшим бомбардиром в истории клуба. Он провел в составе «Челси» 429 матчей, забив 147 голов.

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