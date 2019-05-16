Студент забыл выключить порно перед экзаменом и поплатился

Студент из Индии рассказал пользователям Reddit, как на одном из экзаменов у него нашли мобильный телефон, на котором он забыл отключить порно. По его словам, неловкая ситуация произошла утром 14 мая.

Утром перед экзаменом индиец решил скоротать свободные полчаса и посмотрел несколько порнороликов на телефоне. В университете он забыл сдать телефон и в экзаменационной аудитории не достал его, чтобы не сердить преподавателя.

Однако во время теста экзаменатор, прогуливавшаяся между рядов, попросила студента встать и выложить все из карманов. Увидев телефон, она попросила его разблокировать, чтобы посмотреть, не использовался ли он для подсказок. После разблокировки на всю аудиторию раздались звуки порно. Студент провалил экзамен, ему также пришлось писать объяснительную. По словам рассказчика, его осудили не за порно на телефоне, а только за то, что он пронес телефон на экзамен, вопреки правилам.

Индиец добавил, что одна из сидевших с ним рядом во время экзамена студенток позже поинтересовалась, какое порно он смотрел, и попросила поделиться ссылкой.

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