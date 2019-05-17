«Ненадежную» АПЛ «Казань» доработают

Сдача в 2019 году ВМФ России атомной подлодки (АПЛ) «Казань» проекта 885М (шифр «Ясень-М») России откладывается из-за необходимости доработки вспомогательных систем. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«По итогам швартовых испытаний, а также зимнего этапа заводских ходовых испытаний установлено, что ряд вспомогательных узлов и агрегатов корабля не отвечает требованиям тактико-технического задания министерства обороны, в том числе по надежности, и требует доработки в доке "Севмаша"», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, доработка систем потребует не менее нескольких месяцев, после чего АПЛ должна пройти заводские и государственные испытания. «Выполнить все это до конца года абсолютно невозможно. Не исключено, что на это уйдет и весь 2020 год и "Севмаш" сможет передать "Казань" флоту только в 2021 году», — сказал источник.

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В мае о недостатках АПЛ сообщил президент «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов. Ранее в том же месяце о недостатках «Северодвинска» и строящихся по проекту 885М подлодок писал военный эксперт Максим Климов.

В настоящее время в рамках проекта 885 одна субмарина, К-560 «Северодвинск», находится в строю. Вторая, К-561 «Казань», спущена на воду. У двух подлодок, К-573 «Новосибирск» и К-571 «Красноярск», проведены гидравлические испытания корпусов. Также заложены еще три субмарины.

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