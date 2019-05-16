Подтверждено наличие недостатков у новейших российских подлодок

В проекте российских атомных подводных лодок 885М «Ясень-М» обнаружены недостатки. Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, это конструктивные недочеты, которые были выявлены в ходе испытаний подлодки «Казань» — первого корабля, построенного по модернизированному проекту «Ясень», и второго в этой серии после «Северодвинска», не усовершенствованной субмарины. «Испытания лодки идут непросто. В первую очередь речь об отработке систем управления, которые на этой субмарине применяются впервые», — отметил глава ОСК.

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Рахманов заверил, что в корпорации стараются завершить испытания и получить готовую субмарину до конца текущего года, но пока не знают, удастся ли завершить ее отделку за этот срок.

О недостатках «Северодвинска» и строящихся по проекту 885М подлодок в мае писал автор «Военного обозрения» Максим Климов. Он проанализировал интервью главного конструктора противолодочного комплекса «Пакет-Э/НК» Константина Дробота и сделал вывод, что у российских субмарин, в том числе новейших, нет и в ближайшем будущем не будет эффективной противоторпедной защиты, что является критическим для боеспособности изъяном.

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