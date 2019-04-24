Россия против США подготовит «тихих охотников»

Российский подводный военный флот в качественном отношении выигрывает у американского, заявил «Звезде» военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист заявил, что США планируют получить 28 подводных лодок типа Virginia, тогда как Россия — всего восемь субмарин проекта 885 «Ясень». По мнению эксперта, несмотря на количественное преимущество, Соединенные Штаты боятся российских подлодок.

«А мы еще готовим следующее пятое поколение, о котором они даже и не думали. Пятое поколение опередит по техническим параметрам все, что есть у американцев. Это тихий охотник за американскими подводными лодками и за американским флотом», — считает Леонков.

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По его мнению, в количественном отношении американский военный подводный флот проигрывает российскому.

В апреле сообщалось, что санкт-петербургское бюро машиностроения «Малахит» в конце 2018 года завершило научно-исследовательскую работу «Хаски», определившую облик многоцелевой атомной подлодки пятого поколения, и начало опытно-конструкторскую работу «Лайка».

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