Малкин раскритиковал обилие иностранных тренеров в российском хоккее

Нападающий сборной России Евгений Малкин высказался о возросшем числе иностранных тренеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова в пятницу, 17 мая, приводит «Чемпионат.com».

«Почему так происходит, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нет ни одного европейского тренера, а в России теперь работают Крэйг Мактавиш, Боб Хартли? Мне это тоже не нравится. Считаю, что наши молодые тренеры могут работать на этом уровне. Например, Евгений Корешков, он работал в ЦСКА помощником, но мог справиться и главным», — заявил Малкин.

Форвард отметил, что в период выступлений в КХЛ играл под руководством иностранных тренеров, и это доставляло ему неудобства. «Это сложно, когда постоянно нужен переводчик. Во время игры, когда мы, например, проигрываем, ему нужно быстро, за 30 секунд, нам что-то объяснить. 15 секунд уходит на перевод, и информацию не всегда можно уловить», — признался хоккеист.

В настоящий момент Малкин играет за сборную России на проходящем в Словакии чемпионате мира. В четырех матчах он отметился четырьмя результативными передачами.

На клубном уровне Малкин защищает цвета клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс», вместе с которым он трижды выигрывал Кубок Стэнли. В прошлом форвард выступал в КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга».

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