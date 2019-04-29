Малкин узнал концовку «Игры престолов»

Нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин заявил, что знает, чем закончится сериал «Игра престолов». Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

Малкин заявил, что не смотрит новые серии по мере их выхода, а дожидается, когда доступными станут все эпизоды. При этом спойлеры для хоккеиста не имеют значения, потому что он знает, какой будет концовка шоу. «Знакомый знакомого подслушал где-то разговор и рассказал», — пояснил Малкин.

При этом хоккеист отказался рассказать, что произойдет во вселенной «Игры престолов». «Не будем спойлерить. Море людей нас тогда проклянут», — отметил Малкин.

Форвард прибудет в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира 2019 года в Братиславе. Его «Питтсбург» вылетел из Кубка Стэнли в первом же раунде. В последний раз Малкин играл за национальную команду на Кубке мира в 2016 году.

Восьмой сезон станет последним для «Игры престолов».

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