Актер из «Игры престолов» порадовался смерти своего персонажа

Британский актер Иван Реон, исполнявший в сериале «Игра престолов» роль злодея Рамси Болтона, порадовался смерти своего персонажа. Об этом он рассказал на фестивале комиксов и поп- культуры Comic Con, который проходит в Санкт- Петербурге, передает ТАСС.

«Меня многие знают по роли "плохого парня" Рамси, но я рад, что он умер», — признался он. Также Реон, который занимается развитием музыкальной карьеры, рассказал, что в будущем хотел бы записать новый альбом, а также сняться в романтической комедии.

Рассуждая о русских писателях, героев произведений которых Реон хотел бы воплотить на экране, он назвал Чехова, Достоевского и Толстого.

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Иван Реон получил популярность после роли Саймона в сериале «Отбросы» (Misfits). В «Игре престолов» первоначально пробовался на роль Джона Сноу. Также известен как певец: в 2015 году вышел его дебютный альбом Dinard.

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