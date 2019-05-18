Подвергшийся нападению Шварценеггер рассказал о случившемся

Американский актер Арнольд Шварценеггер, подвергшийся нападению неизвестного мужчины на соревнованиях в ЮАР, рассказал о случившемся на своей странице в Twitter.

«Спасибо за заботу, но беспокоиться не о чем. Я думал, что меня просто кто-то толкнул, в толпе это не редкость. Я понял, что меня ударили, только когда видео посмотрел, как и вы все. Рад, что этот идиот не прервал мою трансляцию в Snapchat», — написал 71-летний актер.

Также Шварценеггер призвал пользователей не распространять видео инцидента, чтобы нападавший не получил известности. Вместо этого он попросил обратить внимание на спортсменов, принимавших участие в соревнованиях Arnold Sports.

Ранее 18 мая Шварценеггер подвергся нападению неизвестного. Мужчина ударил актера, общавшегося с фанатами, ногами в спину. Правонарушителя задержали сотрудники службы безопасности.

В прошлом Шварценеггер профессионально занимался бодибилдингом и пауэрлифтингом. Он трижды получал титул «Мистер Вселенная» и семь раз побеждал на конкурсе «Мистер Олимпия».

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