Главный тренер сборной России ответил на критику после победы над Латвией

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев отреагировал на критику в адрес команды после победы над латвийцами в матче группового этапа чемпионата мира. Его слова передает Sport24.

«Игра сборной России оставила неоднозначное впечатление? В принципе, мы и ждали, что игра будет такая: непростая, жесткая. Соперник боролся за жизнь, за попадание в плей-офф. Вы считаете, что мы играли только второй период? А первый не играли? 15-5 броски? Я не считаю, что не играли. Штук 5-6 штанг — это значит не играли?» — сказал Воробьев.

Ранее 18 мая сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира, обыграв латвийцев со счетом 3:1. Россияне пропустили первыми, но сумели переломить ход встречи.

В предыдущем матче россияне разгромили сборную Италии со счетом 10:0. Победа стала самой крупной в истории сборной России.

Следующий матч отечественная команда проведет 19 мая против Швейцарии. Чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии. Турнир продлится до 26 мая.

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