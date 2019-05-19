Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на сайте опубликовал цены на билеты на матчи чемпионата Европы 2020 года.

Самые дешевые билеты на матчи групповой стадии, а также на четвертьфинальные встречи турнира, которые пройдут в Баку, Будапеште и Бухаресте, будут стоить 30 евро. Стоимость билетов на матчи группового этапа в Санкт-Петербурге составляет от 50 до 185 евро, а билеты на 1/4 финала турнира обойдутся фанатам в сумму от 75 до 225 евро. Самый дорогой билет на финал чемпионата Европы в Лондоне будет стоить 945 евро.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи финальной стадии примут 12 европейских городов (Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург) — такая схема проведения турнира будет использована впервые. В Санкт-Петербурге состоятся три игры группового этапа и четвертьфинал.

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