Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком по голове

Cristiano Ronaldo / Telegram

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду задел сына кубком на праздновании чемпионства команды в Серии А. Видео появилось в Telegram-канале Cristiano Ronaldo.

Роналду отмечал победу вместе с семьей — невестой Джорджиной Родригес, матерью Долорес Авейру и сыном Криштиану-младшим. Форвард собирался сделать фото с кубком и семьей, но не удержал трофей и ударил им по голове сына, а затем и невесту.

19 мая «Ювентус» провел последний домашний матч в чемпионате Италии, сыграв вничью с «Аталантой» (1:1). Туринцы обеспечили себе первое место в турнирной таблице Серии А еще 20 апреля. Для команды это чемпионство стало восьмым подряд.

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