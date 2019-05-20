Стало известно о тайном звонке «отравителям Скрипалей»

Подозреваемые в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери получили тайный звонок после происшествия. Об этом сообщает The Guardian.

По сведениям источников издания, этот звонок являлся отчетом об успешности операции. Это увеличивает вероятность того, что подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов действовали не одни.

«Этот звонок, вероятно, был подтверждением того, что они могли направиться в аэропорт и покинуть Великобританию», — сказал собеседник издания. Пока неизвестно, имеет ли этот звонок отношение к другому предполагаемому сотруднику Главного управления Генштаба Сергею Федотову.

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4 марта 2018 года Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали в кому. Британия обвинила в произошедшем Россию и назвала имена предполагаемых виновников произошедшего — Александр Петров и Руслан Боширов. По данным ряда СМИ, это офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Позже стало известно, что в деле появился третий подозреваемый — высокопоставленный разведчик Денис Сергеев под поддельным именем Сергей Федотов. Кремль отвергает все обвинения Лондона.

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