Стало известно о скором заявлении Юлии Скрипаль

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая вместе с отцом стала жертвой отравления в британском Солсбери, в скором времени может выступить с заявлением. Об этом ее двоюродная сестра Виктория сообщила «Известиям».

По словам ее родственницы, Юлия намерена сообщить, что не собирается возвращаться в Россию и останется в Великобритании. Виктория Скрипаль рассказала, что одна из подруг Юлии пытается продать ее квартиру в России, а это последнее, что связывает девушку с родиной.

Родственница Скрипалей добавила, что последний раз общалась с Юлией в июле 2018 года. После этого никто не отвечал на ее звонки и сообщения. Как ей удалось выяснить, Скрипали по-прежнему находятся в Великобритании, однако их постоянно перевозят с места на место, а также охраняют, чтобы избежать утечек информации.

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Виктория Скрипаль считает, что происшествие в Солсбери было инсценировкой. «Складывается впечатление, что все было подстроено таким образом, чтобы у Лондона появился дополнительный предлог для обострения отношений с Россией», — заявила она.

4 марта 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали в кому. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

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