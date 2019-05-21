Главаря сирийских джихадистов поймали в Европе

Командующий одного из батальонов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) Абу Кудер арестован в Нидерландах. Об этом говорится в сообщении местной прокуратуры.

«Полиция арестовала 47-летнего сирийца в городе Капелле на юге страны по подозрению в совершении военных и террористических преступлений», — сообщается на сайте ведомства.

Документы, компьютер и смартфон Кудера изъяты. Арестованный сириец с 2014 года имел временный вид на жительство в Нидерландах. Расследование против него началось после получения соответствующей информации от немецкой полиции.

В конце марта в Венгрии задержали сирийца, который предположительно был членом террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

В августе 2014 года Совбез ООН принял резолюцию, которая вводит санкции против лиц, связанных с террористическими группировками «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра». Решение обязывает все страны бороться с финансированием террористов, вербовкой в их ряды, поставками вооружений, а также налагает запрет на экономическую деятельность на территориях, контролируемых террористами в Ираке и Сирии.

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