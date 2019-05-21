Российские младшеклассники отравились крысиным ядом

Тринадцать учеников второго класса школы в райцентре Чаны Новосибирской области отравились крысиным ядом, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Предположительно, один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 20 мая. Всех детей доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. В прокуратуре отметили, что сейчас их состояние удовлетворительное, серьезного вреда здоровью не нанесено. Следователи и прокуратура проводят проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников органов системы профилактики.

В середине апреля две девятилетние школьницы из Пермского края нашли на улице сверток, попробовали содержимое и отравились. Их доставили в больницу. Что это было за вещество, не сообщалось.

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