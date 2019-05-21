Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
США сжалились над Huawei
Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун
Телеведущая рассказала об издевательствах и побоях от бывшего парня
Посольство Украины выдало фото из музея Холокоста за депортацию крымских татар
«Иван Грен» назвали «гонкой за вчерашним днем»
Мужчина нашел полуторакилограммовый золотой самородок
Россия резко увеличила поставки нефти в США
Названы самые нелепые заблуждения мужчин о женском организме
Названа причина смертоносных заболеваний печени
Новости партнеров

Российские младшеклассники отравились крысиным ядом

Перейти в «Мою Ленту»

Тринадцать учеников второго класса школы в райцентре Чаны Новосибирской области отравились крысиным ядом, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Предположительно, один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 20 мая. Всех детей доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. В прокуратуре отметили, что сейчас их состояние удовлетворительное, серьезного вреда здоровью не нанесено. Следователи и прокуратура проводят проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников органов системы профилактики.

В середине апреля две девятилетние школьницы из Пермского края нашли на улице сверток, попробовали содержимое и отравились. Их доставили в больницу. Что это было за вещество, не сообщалось.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские школьницы нашли сверток, попробовали его содержимое и отравились
Кремль подтвердил источник заражения дизентерией в московских детсадах
Объяснено происхождение мышьяка в водопроводе Забайкалья
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Продержимся дней десять — будет другая страна»

Как проходили первые свободные выборы в СССР и почему они не спасли Горбачева
17:1418 мая

В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге

05:55Сегодня

Здание Госдумы оказалось под угрозой

14:0618 мая

Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно

Россия00:03Сегодня

«Буду танкистом, как папа»

Он потерял отца, а теперь его сердце может не выдержать: Владислава спасет операция
20:4720 мая

Мигрантов научат русскому языку в детских садах

17:4620 мая

Крупный пожар вспыхнул неподалеку от «Зимней вишни»

17:1920 мая

Три человека погибли при взрыве заправки под Москвой

Россия00:0219 мая

«Я не должна была рожать ребенка»

Авторка книги о послеродовой депрессии и ее муж — о том, как распознать и победить болезнь
05:5518 мая

Россияне встали на защиту скверов вслед за Екатеринбургом

16:5620 мая

Путин помиловал осужденную 1935 года рождения

16:3220 мая

Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Россия
«Продержимся дней десять — будет другая страна»
Как проходили первые свободные выборы в СССР и почему они не спасли Горбачева
«Буду танкистом, как папа»
Он потерял отца, а теперь его сердце может не выдержать: Владислава спасет операция
«Смесь некрофилии и совка»
В вытрезвителях били, вымогали деньги и кололи димедрол. Теперь их захотели возродить
«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»
Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
Здание Госдумы оказалось под угрозой
Российские младшеклассники отравились крысиным ядом
«Такая стрельба была, что голову не могли поднять»
 
Все материалы
Мир
Себастьян Курц и Хайнц-Кристиан ШтрахеКанцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Коррупция, кокаин и проститутки скомпрометировали пророссийских политиков
Участник движения, отстаивающего право женщины на аборт«Ребенка не обязательно убивать сегодня»
Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране
Выступление постпреда России в Совбезе ООН прервали
Израиль и ХАМАС заключили перемирие
Правозащитники сообщили о продаже северокорейских девушек в секс-рабство
Нелегальные мигранты оккупировали аэропорт Парижа
В Германии начался судебный процесс над «шариатской полицией»
Все материалы
Бывший СССР
Зап Ленинаканский (второй справа), один из наиболее влиятельных воров в законе в Армении«Шаг в сторону, и за ними придут»
Армянские воры спокойно вели дела и дружили с политиками. Почему власть объявила им войну?
Открытие штаба интернациональной дивизии «Север» в латвийском АдажиНАТО много не бывает
Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
Речь Зеленского расстроила команду Порошенко
В ДНР и ЛНР ответили на обещания Зеленского
Зеленский попросил чиновников обойтись без его портретов
Советник Зеленского придумал способ обойтись без денег МВФ
Владимир ЗеленскийЗеленский распустил Раду и пообещал разобраться с Донбассом
Как прошла инаугурация нового украинского президента
Все материалы
Экономика
Победа буржуев
Как вера в социализм разрушает целые страны и почему капитализм побеждает
Поколение хороших привычек
Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
США сжалились над Huawei
Эксперты назвали ситуацию в России неблагоприятной для нефтепереработки
«Круче, чем в девяностые»
Как старые методы используются в новых корпоративных конфликтах
Tesla предрекли тяжелые времена
Россия резко увеличила поставки нефти в США
Все материалы
Силовые структуры
Александра ПетроваЗамужем за мафией
Истории женщин, связавших судьбу с российскими киллерами и ворами в законе
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
Это рекорд: таких денег не было даже у полковника Захарченко
Мелкий Бесо
Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков
Банду российских подростков осудили за серийные угоны и кражи
В МВД раскрыли механизм конфискации машин у пьяных российских водителей
В доме топ-менеджера российской газовой компании произошло тройное убийство
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
По ту сторону войны
Вторая мировая глазами неизвестного американского солдата
С миру по нитке
Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Названа причина смертоносных заболеваний печени
«Иван Грен» назвали «гонкой за вчерашним днем»
У Су-57 нашли «стелс-покрытие»
Адское пекло
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
Все материалы
Спорт
Кулак рейха
Он дрался под нацистским флагом и стал героем Германии. Но рискнул всем, спасая евреев
Определились все участники четвертьфинала ЧМ по хоккею
Враг Макгрегора плюнул в его друга
Сломавший ноги пауэрлифтер задумался об уходе из спорта
Дебют бывшего бойца UFC в Азии стоил ему многочасовой операции на лице
Пауэрлифтер попытался поднять штангу и сломал ноги
Александр Емельяненко согласился драться против Харитонова
Все материалы
Культура
Группа Bon Jovi «Американский рок-н-ролл в самом центре СССР»
Bon Jovi возвращаются в Москву спустя 30 лет и вспоминают развал Союза
Дункан ЛоуренсХватит это смотреть
Как Лазарев занял третье место на «Евровидении» и почему про конкурс давно пора забыть
Вышла последняя серия «Игры престолов»
Шальная императрица: почему мир возненавидел финал сериала — без спойлеров
Исполнителя роли Брана в «Игре престолов» удивила судьба его персонажа
Ходите, дети, в Африку
Любовь, безработица и переселение душ: «Атлантика» Мати Диоп в Каннах
Скарлетт Йоханссон собралась замуж за комика
Лина Хиди отказалась сниматься в сценах «Игры престолов» с бывшим возлюбленным
Все материалы
Интернет и СМИ
Кривое зеркало
Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Враг хулиганов и друг детей
Этот журнал пережил всех советских вождей и учил добру несколько поколений
Телеведущая рассказала об издевательствах и побоях от бывшего парня
Названы самые нелепые заблуждения мужчин о женском организме
Женщина обнаружила дома реальный скелет в шкафу и попала в полицию
Тень позора
 
Все материалы
Ценности
От Джины до Софии
Самые властные, сексуальные и знаменитые женщины Италии
С душою страстной
Самые привлекательные, властные и сексуальные женщины Испании
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Сергей Лазарев получит оружие за участие в «Евровидении»
Вперед в прошлое
Почему простые радости общения становятся роскошью для богатых
Назван новый популярный у знаменитостей тренд
Журналистку отказались пускать на Каннский фестиваль из-за обуви
Все материалы
Путешествия
Здесь вам не Китай
Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе в Москву и оказался в инвалидном кресле
Пьяная украинка отказалась лететь с иностранцами и избила их
Пилот рассказал об ужасе посадки самолета с отказавшим оборудованием
Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции
Все материалы
Из жизни
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Второй шанс
Убийца задушил незнакомку и бросил ее тело в поле. Спустя 40 лет он стал всеобщим любимцем
Мужчина нашел полуторакилограммовый золотой самородок
Парализованный мужчина научился делать оригами ртом
Пьяные мужчины спасли утку и пошли под суд
Мать разглядела на снимке дочери смертельную болезнь
Все материалы
Отвезу за 500
Электрические автомобили с самым большим запасом хода
Как хитрили в автомобильном спорте
Как победить при помощи пары литров воды, горсти свинцовых шариков и баскетбольного мяча?
Экстремально низкие внедорожники
Как выглядят кроссоверы без дорожного просвета
Франкенштейны на колёсах
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, совмещая старый кузов с новой начинкой
Стало известно имя «народного» кроссовера Volkswagen для России
Названы самые пробочные московские дороги мая
Mercedes-Benz показал самый безопасный автомобиль
Все материалы
Дом
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
Покупать квартиры в Москве стало невыгодно
В России подорожало жилье
Греф обозначил срок снижения ставок по ипотеке
Санкт-Петербург стал любимым городом москвичей и уральцев
Все материалы