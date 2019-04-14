Российские школьницы нашли сверток, попробовали его содержимое и отравились

В Пермском крае две девятилетние школьницы попали в больницу с признаками отравления. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, передает РИА Новости.

По информации ведомства, инцидент произошел в поселке Яйва Александровского района.

«Установлено, что девочки нашли на улице сверток, попробовали содержимое и почувствовали недомогание», — пояснил собеседник агентства, добавив, что скорую помощь детям вызвали родители.

Как уточнили в полиции, состав вещества, которым отравились школьницы, пока неизвестен.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

В марте прошлого года сообщалось, что по меньшей мере 23 ребенка в возрасте от 11 до 14 лет доставлены в Волоколамскую больницу из местной школы с отравлением неизвестным газом. Еще 16 школьников получили медицинскую помощь на месте. Прибывшие врачи скорой помощи изначально предположили, что кто-то распылил баллончик со слезоточивым газом, но свидетелей его применения найти не удалось.

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